«У нас — ЧС»: озеро фекалий в подвале травит жителей дома под Волгоградом

Жители трехэтажного многоквартирного дома в Ерзовке Городищенского района Волгоградской области уже более трех недель добиваются откачки залитого фекалиями подвала. При этом в ответ на их жалобы чиновники отвечают, что никакого озера из вонючих стоков у них нет. Корреспонденты V102.RU попытались разобраться в этой запутанной истории, а жильцы, которые задыхаются от зловоний, в качестве противовеса утверждениям чиновников сняли на видео масштаб бедствия.