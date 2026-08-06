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В Калининграде нашли подрядчика для капремонта ул. Бассейной

Исполнить контракт необходимо до 4 июня 2027 года.

Власти Калининграда нашли подрядчика для капитального ремонта участка ул. Бассейной от проспекта Мира до ул. Лейтенанта Катина. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Контракт заключили с ООО СП «Балтдормостстрой» 3 августа 2026 года. Победитель торгов снизил стоимость работ с 54,1 до 53,8 млн. Исполнить контракт необходимо до 4 июня 2027 года. Заказчик — МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт».

Согласно документации, подрядчику предстоит выполнить капитальный ремонт дороги, тротуаров, ливневой канализации, установить бортовой камень, тактильную плитку и провести другие работы. Срок выполнения работ составит 275 календарных дней с момента заключения контракта.

Проект предусматривает масштабную вырубку зелёных насаждений. В ведомости объёмов работ указана валка 205 деревьев различных диаметров. Из них 99 деревьев планируется спилить с корчевкой пней, еще 106 — без корчевки. Кроме того, предусмотрена вырубка 90 кустарников.

Также подрядчику предстоит выкорчевать 209 пней. Работы по удалению зеленых насаждений выделены в отдельный этап и должны занять 20 календарных дней после завершения подготовительных мероприятий.

В контракте отдельно оговорено, что заказчик обязан предоставить подрядчику порубочный билет до начала работ. После завершения ремонта исполнитель должен представить документы о выполненном компенсационном озеленении.

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