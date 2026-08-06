В Калининграде нашли подрядчика для капремонта ул. Бассейной

Власти Калининграда нашли подрядчика для капитального ремонта участка ул. Бассейной от проспекта Мира до ул. Лейтенанта Катина. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.
Контракт заключили с ООО СП «Балтдормостстрой» 3 августа 2026 года. Победитель торгов снизил стоимость работ с 54,1 до 53,8 млн. Исполнить контракт необходимо до 4 июня 2027 года. Заказчик — МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт».
Согласно документации, подрядчику предстоит выполнить капитальный ремонт дороги, тротуаров, ливневой канализации, установить бортовой камень, тактильную плитку и провести другие работы. Срок выполнения работ составит 275 календарных дней с момента заключения контракта.
Проект предусматривает масштабную вырубку зелёных насаждений. В ведомости объёмов работ указана валка 205 деревьев различных диаметров. Из них 99 деревьев планируется спилить с корчевкой пней, еще 106 — без корчевки. Кроме того, предусмотрена вырубка 90 кустарников.
Также подрядчику предстоит выкорчевать 209 пней. Работы по удалению зеленых насаждений выделены в отдельный этап и должны занять 20 календарных дней после завершения подготовительных мероприятий.
В контракте отдельно оговорено, что заказчик обязан предоставить подрядчику порубочный билет до начала работ. После завершения ремонта исполнитель должен представить документы о выполненном компенсационном озеленении.