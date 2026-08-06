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Стало известно, почему одних людей комары кусают чаще, чем других

Ученые установили, что микробиом кожи играет ключевую роль в привлекательности для комаров.

Источник: Rapha Wilde/CC0

Журнал iScience опубликовал данные о том, что определенные сочетания кожного запаха, летучих веществ и бактерий делают человека привлекательным для комаров.

В эксперименте, проведенном специалистами Международного университета Флориды, приняли участие 119 добровольцев и три вида комаров. В рамках исследования анализировались запах кожи участников, состав летучих органических соединений и микробиом рук. Полученные результаты сопоставлялись со степенью готовности насекомых кусать каждого из добровольцев.

Было установлено, что один и тот же человек мог быть высокопривлекательным для одного вида комаров и при этом почти не интересовать другой вид. Как отметили исследователи, среди участников не нашлось ни одного, кто одинаково сильно привлекал бы все три вида насекомых.

Специалисты пришли к выводу, что комары отдают предпочтение определенным комбинациям химических веществ и бактерий.

Отдельные микроорганизмы, присутствующие на коже, повышали привлекательность человека для всех трех видов насекомых, тогда как влияние других соединений носило избирательный характер и могло отпугивать часть комаров.

По словам исследователей, запах человека формируется не только его организмом, но и бактериями, обитающими на коже. Перерабатывая пот и кожное сало, они создают сложную смесь из сотен летучих соединений, на которую ориентируются комары.

Ученые полагают, что итоги эксперимента помогут в создании репеллентов нового поколения. Такие средства смогут не просто отпугивать насекомых, а изменять запах кожи или влиять на ее микробиом, снижая привлекательность человека для конкретного вида комаров.