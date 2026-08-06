Стало известно, почему одних людей комары кусают чаще, чем других

Журнал iScience опубликовал данные о том, что определенные сочетания кожного запаха, летучих веществ и бактерий делают человека привлекательным для комаров.
В эксперименте, проведенном специалистами Международного университета Флориды, приняли участие 119 добровольцев и три вида комаров. В рамках исследования анализировались запах кожи участников, состав летучих органических соединений и микробиом рук. Полученные результаты сопоставлялись со степенью готовности насекомых кусать каждого из добровольцев.
Было установлено, что один и тот же человек мог быть высокопривлекательным для одного вида комаров и при этом почти не интересовать другой вид. Как отметили исследователи, среди участников не нашлось ни одного, кто одинаково сильно привлекал бы все три вида насекомых.
Отдельные микроорганизмы, присутствующие на коже, повышали привлекательность человека для всех трех видов насекомых, тогда как влияние других соединений носило избирательный характер и могло отпугивать часть комаров.
По словам исследователей, запах человека формируется не только его организмом, но и бактериями, обитающими на коже. Перерабатывая пот и кожное сало, они создают сложную смесь из сотен летучих соединений, на которую ориентируются комары.
Ученые полагают, что итоги эксперимента помогут в создании репеллентов нового поколения. Такие средства смогут не просто отпугивать насекомых, а изменять запах кожи или влиять на ее микробиом, снижая привлекательность человека для конкретного вида комаров.