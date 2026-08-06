Учёные объяснили, почему Млечный Путь стал почти не виден с Земли

Сто лет назад Млечный Путь можно было увидеть почти из любой точки Земли, но сегодня из-за светового загрязнения россияне могут различить лишь несколько самых ярких звёзд. Об этом сообщила Ирина Комарова, сотрудник Кавказской горной обсерватории ГАИШ МГУ, в интервью ТАСС.
Световое загрязнение, вызванное фонарями, вывесками и прожекторами, создаёт светящийся купол над городами, скрывающий звёзды и галактики. Астрономы определяют световое загрязнение как рассеянный свет, который, сталкиваясь с молекулами атмосферы, пылью и каплями воды, рассеивается и создаёт эффект засвечивания. Этот купол становится ярче при высокой влажности и смоге.
Астрономы считают его «шумом» для наблюдений, как сильный радиосигнал для радиста. Крупные обсерватории строят на возвышенностях, но световое загрязнение распространяется из-за роста городов и появления новых ярких источников света.
Световое загрязнение негативно влияет в том числе на природу и людей. Оно мешает спать, так как синий свет нарушает выработку мелатонина. У животных последствия ещё серьёзнее: свет привлекает ночных насекомых, которые, кружа вокруг фонарей, гибнут от истощения, нарушая пищевые цепочки. Перелётные птицы теряют ориентиры и разбиваются о здания, а ночные хищники, избегают освещённых территорий, что сокращает их охотничьи угодья. Даже деревья и растения страдают: из-за искусственно продлённого светового дня они путают сезоны, и их циклы роста и цветения нарушаются.
Чтобы снизить ущерб, необходимо устанавливать козырьки на фонари, использовать тёплый свет вместо холодного синего и внедрить динамическое управление освещением с датчиками движения и снижением яркости ночью. Это поможет сохранить звёздное небо и сэкономить электроэнергию.