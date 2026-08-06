Учёные объяснили, почему Млечный Путь стал почти не виден с Земли

Световое загрязнение негативно влияет в том числе на природу и людей. Оно мешает спать, так как синий свет нарушает выработку мелатонина. У животных последствия ещё серьёзнее: свет привлекает ночных насекомых, которые, кружа вокруг фонарей, гибнут от истощения, нарушая пищевые цепочки. Перелётные птицы теряют ориентиры и разбиваются о здания, а ночные хищники, избегают освещённых территорий, что сокращает их охотничьи угодья. Даже деревья и растения страдают: из-за искусственно продлённого светового дня они путают сезоны, и их циклы роста и цветения нарушаются.