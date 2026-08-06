На Севере 30 человек серьезно отравились суши и роллами из доставки

В Салехарде произошло массовое отравление суши и роллами из доставки. Число пострадавших достигло 30 человек, включая семерых детей, четверо находятся в больнице под наблюдением врачей сообщает Ямал 1.
Пациенты жаловались на высокую температуру, тошноту, диарею и боли в животе. У всех пострадавших диагностировали сальмонеллез. Ранее они оформляли заказ в сети «WASABI89».
Роспотребнадзор начал санитарно-эпидемиологическое расследование. Специалисты отобрали образцы готовой продукции, сырья и смывы с оборудования, обследовали персонал. Выявлены многочисленные нарушения санитарного законодательства, работу общепита приостановили.
Следственный комитет организовал доследственную проверку по двум статьям — нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее массовое заболевание, и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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