В ЕАО 78-летняя женщина спаслась из болота позвонив на 112

В Еврейской автономной области спасатели помогли 78-летней пенсионерке, которая увязла в болоте во время сбора голубики, сообщает ГУ МЧС России по ЕАО.
Женщина отправилась в лес под Биробиджаном за ягодами. Когда ведро уже было наполнено, она решила возвращаться домой, но по дороге попала в заболоченный участок и не смогла выбраться самостоятельно.
Попытки освободиться только сильнее затягивали её в трясину. Тогда пенсионерка не растерялась: достала мобильный телефон, который заранее завернула в полиэтилен, и позвонила по номеру 112.
Женщина смогла не только сообщить о случившемся, но и подробно описать своё местоположение — рассказала о ближайшей дороге, заметных деревьях и других ориентирах. Это помогло спасателям быстро найти её в лесу.
Прибывшие сотрудники МЧС оценили ситуацию и аккуратно освободили пенсионерку из болота. Для этого они использовали жёсткие носилки, которые позволили распределить вес и безопасно вытащить женщину из трясины.
После спасения пенсионерку доставили домой. Медицинская помощь ей не потребовалась — несмотря на пережитое испытание, она осталась жива и не получила травм.