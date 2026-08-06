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В ЕАО 78-летняя женщина спаслась из болота позвонив на 112

Женщина заранее защитила телефон от влаги и смогла объяснить спасателям своё местоположение.

В Еврейской автономной области спасатели помогли 78-летней пенсионерке, которая увязла в болоте во время сбора голубики, сообщает ГУ МЧС России по ЕАО.

Женщина отправилась в лес под Биробиджаном за ягодами. Когда ведро уже было наполнено, она решила возвращаться домой, но по дороге попала в заболоченный участок и не смогла выбраться самостоятельно.

Попытки освободиться только сильнее затягивали её в трясину. Тогда пенсионерка не растерялась: достала мобильный телефон, который заранее завернула в полиэтилен, и позвонила по номеру 112.

Женщина смогла не только сообщить о случившемся, но и подробно описать своё местоположение — рассказала о ближайшей дороге, заметных деревьях и других ориентирах. Это помогло спасателям быстро найти её в лесу.

Прибывшие сотрудники МЧС оценили ситуацию и аккуратно освободили пенсионерку из болота. Для этого они использовали жёсткие носилки, которые позволили распределить вес и безопасно вытащить женщину из трясины.

После спасения пенсионерку доставили домой. Медицинская помощь ей не потребовалась — несмотря на пережитое испытание, она осталась жива и не получила травм.

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