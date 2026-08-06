Животным в ЦПКиО Волгограда помогают пережить жару

В жаркие дни для альпак, коз, овец, пони и лам регулярно включают «летний душ» — водные процедуры проводят в вольерах несколько раз в сутки в зависимости от температуры воздуха. Это помогает животным легче переносить зной и сохранять комфортное самочувствие. Перед наступлением пика жары одну ламу, овец и альпак с отросшей шерстью постригли — такая мера защищает от перегрева и способствует отрастанию качественного шерстяного покрова.