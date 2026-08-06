Структура «Газпрома» требует банкротства тамбовского МУПа из-за долга в 85 млн

Для тамбовского филиала «Газпрома» это уже не первая попытка инициировать банкротство МУПа. В январе 2026 года «Газпром межрегионгаз Тамбов» уже обращался в региональный арбитраж с аналогичным требованием, заявляя о задолженности в 21 млн руб. Однако тогда разбирательство было прекращено: часть долга ответчик погасил, а стороны перестали являться на заседания. При этом в мае 2026 года суд уже удовлетворил другой иск газовиков к МУП «ЦХЦ» о взыскании 20 млн руб.