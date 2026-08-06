Пять районов Ростова оказались без света из-за сильной жары

Экстремальные температуры в донском регионе создали большую нагрузку на энергетическую инфраструктуру. Как сообщили в ресурсоснабжающей компании, из-за аномальной жары и, как следствие, пикового потребления электроэнергии значительно увеличилось число повреждений на сетях.