Пять районов Ростова оказались без света из-за сильной жары

Экстремальные температуры в донском регионе создали большую нагрузку на энергетическую инфраструктуру. Как сообщили в ресурсоснабжающей компании, из-за аномальной жары и, как следствие, пикового потребления электроэнергии значительно увеличилось число повреждений на сетях.
Массовые отключения света были зафиксированы 5 августа. Без электроснабжения остались жители пяти районов донской столицы: Ворошиловского, Ленинского, Кировского, Первомайского и Пролетарского.
Для оперативного устранения последствий технологических сбоев энергетики перевели дежурные службы на усиленный круглосуточный режим работы. Введен непрерывный мониторинг состояния ключевого оборудования.
Специалисты ресурсоснабжающей компании заверяют, что делают все возможное для скорейшего восстановления штатного энергоснабжения и стабилизации ситуации в энергоузлах города.