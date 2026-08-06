25 тонн субпродуктов птицы экспортировали из Ростовской области в Китай

С 27 по 31 июля 2026 года в Ростовской области на экспорт в Китай оформили 25 тонн субпродуктов птицы. Об этом сообщает управление Россельхознадзора.
— Продукция признана безопасной в ветеринарно-санитарном отношении и в полном объеме соответствует требованиям страны-импортера, — говорится в информации надзорного ведомства.
Качество и безопасность товара подтвердили в лабораториях Донского филиала ФГБУ «ЦОК АПК». Нарушений в части законности происхождения продукции не выявили.
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