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25 тонн субпродуктов птицы экспортировали из Ростовской области в Китай

Ростовская облдасть экспортировала субпродукты птицы.

Источник: Комсомольская правда

С 27 по 31 июля 2026 года в Ростовской области на экспорт в Китай оформили 25 тонн субпродуктов птицы. Об этом сообщает управление Россельхознадзора.

— Продукция признана безопасной в ветеринарно-санитарном отношении и в полном объеме соответствует требованиям страны-импортера, — говорится в информации надзорного ведомства.

Качество и безопасность товара подтвердили в лабораториях Донского филиала ФГБУ «ЦОК АПК». Нарушений в части законности происхождения продукции не выявили.

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