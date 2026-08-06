Жителям Красноярского края рассказали, кто должен оплачивать услуги риелтора при покупке квартиры

Специалисты управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю разъяснили правила оплаты услуг риелторов. Если собственник жилья заключил договор с агентством для продажи квартиры, то потенциальный покупатель не обязан платить этому агентству комиссию. • Кто заказывает, тот и платит. Услуги агента оплачивает сторона, которая его наняла. Если продавец ищет клиента через агентство, именно он является заказчиком и несет расходы. Покупатель с этим агентом договор не подписывал и услуги не заказывал. • Закон запрещает принуждение. Согласно Гражданскому кодексу РФ (ст. 421), никто не может быть связан чужим договором. Обязанность платить возникает только в одном случае: если вы сами подписали документ на варианты или сопровождение сделки. Требование комиссии без такого документа — незаконно. • Двойная оплата недопустима. Агентство может работать с обеими сторонами («двойное представительство»), но условия должны быть прописаны в отдельных договорах. Попытка получить деньги и с продавца, и с покупателя за одну и ту же услугу считается необоснованным обогащением. Факт публикации объявления от имени агентства также не накладывает на покупателя финансовых обязательств. Что делать, если агент требует деньги? Запросите договор между продавцом и агентством. Если там указано, что платит собственник, вы вправе отказать. Ничего не подписывайте на месте. И не переводите средства по устным договоренностям. Предложите продавцу решить вопрос самостоятельно, так как это его прямые расходы. Будьте готовы отказаться от сделки. Если посредник блокирует контакт с собственником ради получения своей доли — это тревожный знак. Эксперты подчеркивают: вы платите только за те услуги, которые заказали и подтвердили письменно. Автоматических комиссий для покупателей квартир не существует.