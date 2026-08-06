Специалисты управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю разъяснили правила оплаты услуг риелторов. Если собственник жилья заключил договор с агентством для продажи квартиры, то потенциальный покупатель не обязан платить этому агентству комиссию. • Кто заказывает, тот и платит. Услуги агента оплачивает сторона, которая его наняла. Если продавец ищет клиента через агентство, именно он является заказчиком и несет расходы. Покупатель с этим агентом договор не подписывал и услуги не заказывал. • Закон запрещает принуждение. Согласно Гражданскому кодексу РФ (ст. 421), никто не может быть связан чужим договором. Обязанность платить возникает только в одном случае: если вы сами подписали документ на варианты или сопровождение сделки. Требование комиссии без такого документа — незаконно. • Двойная оплата недопустима. Агентство может работать с обеими сторонами («двойное представительство»), но условия должны быть прописаны в отдельных договорах. Попытка получить деньги и с продавца, и с покупателя за одну и ту же услугу считается необоснованным обогащением. Факт публикации объявления от имени агентства также не накладывает на покупателя финансовых обязательств. Что делать, если агент требует деньги? Запросите договор между продавцом и агентством. Если там указано, что платит собственник, вы вправе отказать. Ничего не подписывайте на месте. И не переводите средства по устным договоренностям. Предложите продавцу решить вопрос самостоятельно, так как это его прямые расходы. Будьте готовы отказаться от сделки. Если посредник блокирует контакт с собственником ради получения своей доли — это тревожный знак. Эксперты подчеркивают: вы платите только за те услуги, которые заказали и подтвердили письменно. Автоматических комиссий для покупателей квартир не существует.
Жителям Красноярского края рассказали, кто должен оплачивать услуги риелтора при покупке квартиры
Специалисты управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю разъяснили правила оплаты услуг риелторов. Если собственник жилья заключил договор с агентством для продажи.
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