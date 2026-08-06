Не по Сеньке кепки: в Храброво у пассажира забрали 84 головных убора с логотипами известных брендов

Головные уборы лежали в багаже, в декларацию их никто не вносил. Документов, разрешающих использовать чужие товарные знаки, у мужчины не оказалось. Суд признал партию контрафактной, а её владельца — виновным по ст. 16.2 КоАП РФ и ст. 14.10 КоАП РФ. Путешественника оштрафовали на 36 284 рубля и 82 копейки, все кепки конфисковали.