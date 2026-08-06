Затяжные дожди ожидаются в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде на предстоящей неделе синоптики прогнозируют продолжительные осадки. Данные опубликованы на сервисе «Яндекс Погода».
По сведениям метеорологов, старт недели порадует горожан ясной погодой — 10 августа небо останется чистым. Уже на следующий день, 11 августа, облачность станет переменной, а к вечеру возможны дожди. При этом температурный фон сохранится комфортным: воздух прогреется до +23… +24 °C. Неблагоприятные погодные условия продержатся вплоть до понедельника.
Мрачная картина ожидается 13 и 14 августа — небо полностью скроют плотные тучи. В другие дни прогноз допускает кратковременные прояснения: солнце будет периодически пробиваться сквозь облачный покров. Дневные температуры до субботы включительно останутся в диапазоне +18… +23 °C. А к концу периода, в воскресенье и понедельник (16−17 августа), заметно потеплеет: столбик термометра поднимется до отметки +25… +28 °C.
Ранее сообщалось, что последний пик летней жары в Нижнем Новгороде ожидается 7 августа.