Затяжные дожди ожидаются в Нижнем Новгороде

Мрачная картина ожидается 13 и 14 августа — небо полностью скроют плотные тучи. В другие дни прогноз допускает кратковременные прояснения: солнце будет периодически пробиваться сквозь облачный покров. Дневные температуры до субботы включительно останутся в диапазоне +18… +23 °C. А к концу периода, в воскресенье и понедельник (16−17 августа), заметно потеплеет: столбик термометра поднимется до отметки +25… +28 °C.