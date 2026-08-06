Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В 11 школах Краснодара откроют 10-е классы по медицинскому профилю

Летние смены для школьников проводят в КубГМУ.

Источник: пресс-служба администрации Краснодара

В 11 школах Краснодара откроют 10-е классы по медицинскому профилю. Об этом сообщил глава города Евгений Наумов. Кроме того, почти 580 учеников седьмых классов будут учиться по медицинскому направлению.

Летом для школьников проводят смены в Кубанском государственном медицинском университете. В них участвуют ребята, которые планируют получить медицинское образование. К проекту «УникУм» присоединились 400 учеников со всего края.

«На протяжении четырех недель они учились по программе, которая приближена к занятиям студентов, а по окончании сдали экзамен. Вместе с ректором университета Сергеем Николаевичем Алексеенко пообщались с участниками заключительного в этом году потока», — рассказал глава Краснодара Евгений Наумов.

Проект «УникУМ» реализуют в КубГМУ девять лет. В 2026 году занятия проводили в два потока. На лекциях профессоров и доцентов университета подростки изучили основы медицины — анатомию, физиологию, биологию. Второй блок занятий посвящен отработке того, как правильно делать уколы, выполнять сердечно легочную реанимацию, оказывать экстренную помощь при кровотечениях, травмах и ожогах.