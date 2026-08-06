В 11 школах Краснодара откроют 10-е классы по медицинскому профилю. Об этом сообщил глава города Евгений Наумов. Кроме того, почти 580 учеников седьмых классов будут учиться по медицинскому направлению.
Летом для школьников проводят смены в Кубанском государственном медицинском университете. В них участвуют ребята, которые планируют получить медицинское образование. К проекту «УникУм» присоединились 400 учеников со всего края.
«На протяжении четырех недель они учились по программе, которая приближена к занятиям студентов, а по окончании сдали экзамен. Вместе с ректором университета Сергеем Николаевичем Алексеенко пообщались с участниками заключительного в этом году потока», — рассказал глава Краснодара Евгений Наумов.
Проект «УникУМ» реализуют в КубГМУ девять лет. В 2026 году занятия проводили в два потока. На лекциях профессоров и доцентов университета подростки изучили основы медицины — анатомию, физиологию, биологию. Второй блок занятий посвящен отработке того, как правильно делать уколы, выполнять сердечно легочную реанимацию, оказывать экстренную помощь при кровотечениях, травмах и ожогах.