В 11 школах Краснодара откроют 10-е классы по медицинскому профилю

Проект «УникУМ» реализуют в КубГМУ девять лет. В 2026 году занятия проводили в два потока. На лекциях профессоров и доцентов университета подростки изучили основы медицины — анатомию, физиологию, биологию. Второй блок занятий посвящен отработке того, как правильно делать уколы, выполнять сердечно легочную реанимацию, оказывать экстренную помощь при кровотечениях, травмах и ожогах.