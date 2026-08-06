Ученые проведут оценку безопасности и экологического состояния Кунгурской пещеры

Вчера состоялся комиссионный осмотр территории особо охраняемой природной территории «Ледяная гора и Кунгурская ледяная пещера» с участием специалистов Министерства природы Пермского края, администрации Кунгурского муниципального округа и правоохранительных органов. Как сообщает Министерство природных ресурсов Пермского края, для оценки безопасности и экологического состояния объекта привлечены ученые Горного института УрО РАН. Они дадут комплексную характеристику сохранности пещеры. Институт проведет обследование сводов и даст оценку ущерба от деятельности предыдущего оператора — ООО «Сталагмит-Экскурс». Кроме того, эксперты разработают план зонирования и благоустройства пещеры, а также 3D-модель эколого-геологического маршрута и схемы расположения новой инфраструктуры (дорожек, лестниц, освещения).