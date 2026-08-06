Сильная жара до 37 в Воронежской области ожидается 7 и 8 августа

В Воронежской области объявлено штормовое предупреждение: днем 7 и 8 августа местами сохранится опасное метеорологическое явление — сильная жара. По данным МЧС, максимальная температура воздуха может достигать 35−37 °C.
Спасатели рекомендуют жителям региона соблюдать меры предосторожности. В жаркую погоду стоит как можно реже находиться под прямыми солнечными лучами и избегать серьезных физических нагрузок. Особое внимание следует уделить безопасности детей — категорически не рекомендуется оставлять их в припаркованных автомобилях.
Чтобы не допустить обезвоживания, важно пить больше воды. Специалисты советуют носить легкую свободную одежду, принимать прохладный душ, а также стараться проводить 2−3 часа в день в прохладном месте. Для поддержания комфортной температуры в доме стоит принять меры по сохранению прохлады в помещениях.
При возникновении экстренных ситуаций необходимо звонить по телефону 112.