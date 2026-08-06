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В Воронежской области вновь расширят перечень льгот для участников СВО

Законопроекты, которые планируют принять на внеочередном заседании регионального парламента в конце августа, обсудили в рамках рабочей встречи губернатор Александр Гусев и председатель Воронежской областной думы Юрий Матузов.

Источник: Российская газета

Законопроекты, которые планируют принять на внеочередном заседании регионального парламента в конце августа, обсудили в рамках рабочей встречи губернатор Александр Гусев и председатель Воронежской областной думы Юрий Матузов.

Было отмечено, что в Воронежской области продолжают синхронизировать нормы с федеральным законодательством, а акцент делается на соцподдержке участников СВО и их родных.

Председатель областной думы Юрий Матузов рассказал о подготовленном к принятию пакете законов, которые были внесены в парламент главой региона, где речь идет о новых преференциях и расширении списка тех, кому они будут положены. В частности, предлагается уточнить, кто из участников спецоперации получит доступ к бесплатной юридической помощи. Кроме того, депутаты рассмотрят проект закона об организационных новшествах в сфере охраны памятников.

Ряд инициатив, вынесенных на внеочередное заседание, принадлежит депутатам Воронежской областной думы. Они призывают ввести специальную выплату для беременных, больных фенилкетонурией, и ввести дополнительные категории лиц, которым положена юрпомощь за счет бюджета.

Глава региона выразил поддержку всем озвученным предложениям и подчеркнул, что от слаженности в работе разных ветвей власти зависит дальнейшее развитие Воронежской области.