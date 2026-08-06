В Воронежской области вновь расширят перечень льгот для участников СВО

Председатель областной думы Юрий Матузов рассказал о подготовленном к принятию пакете законов, которые были внесены в парламент главой региона, где речь идет о новых преференциях и расширении списка тех, кому они будут положены. В частности, предлагается уточнить, кто из участников спецоперации получит доступ к бесплатной юридической помощи. Кроме того, депутаты рассмотрят проект закона об организационных новшествах в сфере охраны памятников.