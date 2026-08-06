Прокуратура контролирует соблюдение прав нижегородцев, пострадавших от атаки БПЛА

Прокуратура Нижегородской области контролирует соблюдение прав граждан, пострадавших от атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщается в официальном макс-канале ведомства.
Напомним, что в ночь на 6 августа в результате атаки БПЛА пострадало четыре человека, включая одного ребенка. Их жизни и здоровью ничто не угрожает.
«По предварительным данным, сегодня в селе Саваслейка городского округа город Кулебаки произошло падение осколков беспилотных летательных аппаратов на жилой многоквартирный дом. Прокуратурой будет проконтролировано соблюдение прав граждан», — говорится в сообщении.
Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи организована горячая линия областной прокуратуры. Телефон для связи: 8 903 602 22 20.
Ранее сообщалось об отмене режима беспилотной опасности на территории региона.