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Прокуратура контролирует соблюдение прав нижегородцев, пострадавших от атаки БПЛА

Для приема жалоб и правовой помощи работает горячая линия.

Источник: Время

Прокуратура Нижегородской области контролирует соблюдение прав граждан, пострадавших от атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщается в официальном макс-канале ведомства.

Напомним, что в ночь на 6 августа в результате атаки БПЛА пострадало четыре человека, включая одного ребенка. Их жизни и здоровью ничто не угрожает.

«По предварительным данным, сегодня в селе Саваслейка городского округа город Кулебаки произошло падение осколков беспилотных летательных аппаратов на жилой многоквартирный дом. Прокуратурой будет проконтролировано соблюдение прав граждан», — говорится в сообщении.

Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи организована горячая линия областной прокуратуры. Телефон для связи: 8 903 602 22 20.

Ранее сообщалось об отмене режима беспилотной опасности на территории региона.

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