Нижегородцев предупредили о некорректном отображении транспорта на онлайн-картах

6 августа в Нижегородской области фиксируются сбои в отображении автобусов и трамваев на портале АСИП и в мобильных приложениях. Об этом жителей региона предупредили в Центре развития транспортных систем.
«Просьба к пассажирам учитывать данную информацию при планировании поездок», — говорится в сообщении ЦРТС.
Напомним, сегодня в регионе действовала беспилотная опасность. На несколько минут в МЧС объявляли и угрозу ракетной атаки.
Аэропорт имени Чкалова работает с ограничениями. Известно о задержке рейса в Анталью.
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