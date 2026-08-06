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Нижегородцев предупредили о некорректном отображении транспорта на онлайн-картах

Пассажирам рекомендовано учитывать данное обстоятельство при планировании маршрутов.

Источник: Живем в Нижнем

6 августа в Нижегородской области фиксируются сбои в отображении автобусов и трамваев на портале АСИП и в мобильных приложениях. Об этом жителей региона предупредили в Центре развития транспортных систем.

«Просьба к пассажирам учитывать данную информацию при планировании поездок», — говорится в сообщении ЦРТС.

Напомним, сегодня в регионе действовала беспилотная опасность. На несколько минут в МЧС объявляли и угрозу ракетной атаки.

Аэропорт имени Чкалова работает с ограничениями. Известно о задержке рейса в Анталью.

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