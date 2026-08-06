В суд поступило дело экс-директора Фестивальной дирекции Калининградской области, которую обвиняют в хищении бюджетных денег

По версии следствия, в 2024 году обвиняемые предоставили ложные сведения о фактической стоимости оказанных услуг по договору о предоставлении гранта на реализацию проектов в области культуры, а также по контрактам на оказание услуг по проведению исторических фестивалей в Калининградской области.