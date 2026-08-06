В суд поступило дело экс-директора Фестивальной дирекции Калининградской области, которую обвиняют в хищении бюджетных денег

Прокуратура направила в суд уголовное дело бывших руководителей АНО «Фестивальная дирекция», обвиняемых в мошенничестве. Об этом 6 августа сообщает пресс-служба ведомства.
Фигуранты — экс-директор и исполнительный директор организации, а также два предпринимателя.
По версии следствия, в 2024 году обвиняемые предоставили ложные сведения о фактической стоимости оказанных услуг по договору о предоставлении гранта на реализацию проектов в области культуры, а также по контрактам на оказание услуг по проведению исторических фестивалей в Калининградской области.
Руководительницу организации, в частности, подозревают в хищении средств из Президентского фонда культурных инициатив. По версии следствия, она завладела деньгами, которые были выделены на проведение фестиваля. Всего обвиняемые похитили более 1,4 млн рублей из бюджета.
Впереди суд.