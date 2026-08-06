Самарские ученые разработают программу для выявления заболеваний

«Планируется, что в целом это будет программный модуль или программный комплекс, который можно будет устанавливать на компьютер и использовать для загрузки спектров, их предварительной обработки, классификации и оценки результатов. Модуль или комплекс смогут работать автономно, без необходимости постоянного подключения к интернету, что немаловажно в рамках обычной медицинской практики. Работы по созданию системы планируется завершить в 2028 году», — отметила автор проекта, доцент кафедры лазерных и биотехнических систем Самарского университета им. Королева Юлия Христофорова.