В Кабардино-Балкарии состоялась премьера документального фильма о Нальчике

Премьера документальной картины «Влюбиться за один день: Нальчик» прошла в Кабардино-Балкарской Республике. Реализация таких инициатив отвечает задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в министерстве курортов и туризма региона.
Картина объединила жителей Нальчика самых разных профессий: художников, рестораторов и предпринимателей. В съемках принял участие и глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, который поделился планами по развитию санаторно-курортного комплекса и туристических возможностей региона. Он отметил, что авторам удалось показать теплую и доброжелательную атмосферу Нальчика.
«Режиссер Кристина Исаева всего за полчаса смогла показать, как столица Кабардино-Балкарии бережно балансирует между статусом современного курорта и стремлением сохранить неповторимое культурное наследие. Уверен, эта лента станет еще одним искренним приглашением для туристов открыть для себя наш прекрасный Нальчик», — подчеркнул министр курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики Аскер Бифов.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.