На трассе «Саяны» в Красноярском крае установят пункт весового контроля

«Эксплуатация оборудования планируется в рамках аренды, по аналогии с комплексами фотовидеофиксации нарушений ПДД. Специалисты приобретают, возводят и настраивают оборудование. Далее, после прохождения тестового периода, с момента ввода пункта в эксплуатацию в ноябре 2026 года и по декабрь 2030 года подрядчик обязуется обеспечить полную работоспособность комплекса, включая прохождение регулярных поверок, устранение колейности, поддержание каналов питания и связи», — отметил заместитель руководителя управления автомобильных дорог по Красноярскому краю Михаил Буйлов.