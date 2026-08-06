На трассе «Саяны» в Красноярском крае установят пункт весового контроля

Автоматический пункт весогабаритного контроля начали строить на трассе «Саяны» в Минусинском округе Красноярского края по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве транспорта региона.
В составе пункта будут работать индикаторы обнаружения транспортного средства, модули измерения габаритов, определения числа колес на оси, фотовидеофиксации и распознавания госномеров, а также устройство передачи данных и специальное программное обеспечение. Оборудование автоматически фиксирует проезжающий грузовой транспорт, определяет его габариты и осевые нагрузки. При выявлении нарушений водитель увидит информацию на табло.
«Эксплуатация оборудования планируется в рамках аренды, по аналогии с комплексами фотовидеофиксации нарушений ПДД. Специалисты приобретают, возводят и настраивают оборудование. Далее, после прохождения тестового периода, с момента ввода пункта в эксплуатацию в ноябре 2026 года и по декабрь 2030 года подрядчик обязуется обеспечить полную работоспособность комплекса, включая прохождение регулярных поверок, устранение колейности, поддержание каналов питания и связи», — отметил заместитель руководителя управления автомобильных дорог по Красноярскому краю Михаил Буйлов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.