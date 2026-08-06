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Ортопед рассказал, как правильно выбрать обувь на лето

Ортопед Литвиненко: летняя обувь должна быть удобной и хорошо вентилироваться.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Летняя обувь должна быть удобной и хорошо вентилироваться, чтобы не провоцировать кожные заболевания, заявил врач-ортопед Андрей Литвиненко.

«Обувь должна быть удобной: ни спереди, ни с боков, ни сзади ничего не должно давить на ногу. Ничто не должно мешать коже дышать — обувь обязана хорошо вентилироваться», — сказал Литвиненко в беседе с aif.ru.

По словам врача, подошва должна компенсировать ударную нагрузку при ходьбе по твердым покрытиям. Оптимальная толщина подошвы — полтора-два сантиметра с обязательной амортизацией, при этом она не должна мешать стопе сгибаться, добавил Литвиненко.

В качестве летнего варианта он порекомендовал кроссовки с вентилируемым верхом и сандалии на толстой подошве. Глухую синтетическую обувь, перекрывающую доступ воздуха, Литвиненко посоветовал избегать, поскольку она вызывает обильное потоотделение.

«Пот — один из любимых продуктов питания вредных микробов. Это приводит к развитию кожных заболеваний: вросшего ногтя, мозолей, грибка и других хорошо известных проблем», — заключил Литвиненко.