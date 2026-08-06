В Москве могут ограничить работу таксистов- «зазывал»

«В Москве на самом деле в настоящее время не такое огромное количество нарушений в этой области. Так называемые зазывалы. Когда вы выходите из аэропорта или вокзала, к вам начинают приставать люди с табличками под видом официального такси: “Я вас отвезу дешевле, чем агрегатор”. Еще неизвестно, куда он этого бедного пассажира отвезет. Поэтому в настоящее время мы разработали проект приказа, в департаменте проходит стадию согласования» , — рассказал Макаров на пленарном заседании XIV Международного Евразийского форума «Такси».