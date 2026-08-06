В Москве могут ограничить работу таксистов- «зазывал»

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Работу таксистов- «зазывал» могут ограничить в аэропорту Внуково и на вокзалах в Москве, проект приказа пока обсуждается, сообщил заместитель руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Владимир Макаров.
«В Москве на самом деле в настоящее время не такое огромное количество нарушений в этой области. Так называемые зазывалы. Когда вы выходите из аэропорта или вокзала, к вам начинают приставать люди с табличками под видом официального такси: “Я вас отвезу дешевле, чем агрегатор”. Еще неизвестно, куда он этого бедного пассажира отвезет. Поэтому в настоящее время мы разработали проект приказа, в департаменте проходит стадию согласования» , — рассказал Макаров на пленарном заседании XIV Международного Евразийского форума «Такси».
Он отметил, что в отличие от других регионов, где уже действуют такие ограничения, в Москве запрет планируется ввести не только на территории крупнейшего московского аэропорта «Внуково», но и на железнодорожных вокзалах.
Главные причины такого решения, как утверждает Макаров, заключаются в желании повысить безопасность и эстетический облик вокзалов, например Ленинградского, который недавно был отреставрирован.
«Когда ты выходишь и видишь эти автомобили такси с заклеенными номерами и людьми, которые, соответственно, предлагают тебе условно таксомоторные перевозки, причем делают это очень навязчиво. Наверное, если это турист, то у него немножко впечатление о столице может сразу же испортиться, поэтому нельзя такого допускать», добавил он.
Макаров также подчеркнул, что «в первую очередь, конечно же, это небезопасно».
«Поэтому мы планируем, что введем данный запрет, и я думаю, что это будет поддержано хорошими таксопарками. Это уберет “серую” зону и нелегальные такси из этих мест», — пояснил он.