Своих не бросаем — Демешин посетил Дебальцево и хабаровских бойцов на фронте

Визит губернатора Хабаровского края в ДНР и встреча с бойцами, безусловно, преследовала целью и поднятие их боевого духа. Мало просто организовать снабжение Армии, необходимо наглядно показывать землякам, что власть помнит и заботится о них. Поэтому, невзирая на личную безопасность, Дмитрий Демешин встретился с военным командованием и обычными бойцами, передав им необходимо оборудование и снаряжение, а также вручив государственные награды.