Своих не бросаем — Демешин посетил Дебальцево и хабаровских бойцов на фронте

Во время очередной рабочей поездки в Дебальцево губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин заключил новое соглашение о сотрудничестве с главой города Сергеем Желновачем. Договор направлен на реализацию планов по дальнейшему развитию Дебальцево, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительство Хабаровского края.
Приоритетная помощь подшефному региону и бойцам, участвующим в СВО — принципиальная позиция губернатора Хабаровского края. Дмитрий Демешин лично вовлечен в вопросы организации поставок техники и снаряжения участникам спецоперации. Для этого губернатор задействует как краевые предприятия, многие из которых наладили выпуск востребованного оборудования, так и бизнеса, финансово поддерживающего обеспечение Армии.
— Мы продолжим помогать Дебальцево и его жителям реальными делами! Желаем городу долгожданного мира, благополучия и спокойствия. Хабаровский край всегда будет вашим надежным союзником и готов предложить свою поддержку.
В ходе визита губернатор осмотрел процесс восстановления социальных объектов, осуществляемый региональными специалистами, и проверил уже завершенные проекты. Он и Сергей Желновач обсудили планы на следующий год. В частности, губернатор посетил спортивно-оздоровительный комплекс «Локомотив», дважды разрушенный обстрелами и восстанавливаемый силами хабаровских специалистов. Демешин оценил качество выполненных работ и пообщался со строителями. В плане визита также был многоквартирный дом, запланированный к капитальному ремонту в 2025 году.
«Дети — наше будущее. Я сражаюсь за мир»— хабаровский мобилизованный об участии в СВО.
В интервью мужчина рассказал о первых днях спецоперации и о том, почему защищает Родину.
Кроме того, Дмитрий Демешин посетил детский сад № 8 «Звёздочка», отремонтированный в этом году при поддержке Хабаровского края. В знак дружбы и долгосрочного сотрудничества между регионами губернатор подарил городу сибирский кедр, который он и Сергей Желновач высадили во дворе детского сада.
Визит губернатора Хабаровского края в ДНР и встреча с бойцами, безусловно, преследовала целью и поднятие их боевого духа. Мало просто организовать снабжение Армии, необходимо наглядно показывать землякам, что власть помнит и заботится о них. Поэтому, невзирая на личную безопасность, Дмитрий Демешин встретился с военным командованием и обычными бойцами, передав им необходимо оборудование и снаряжение, а также вручив государственные награды.
— Ребятам-дальневосточникам, которые сражаются с ВСУ, привезли много нужного в боевых и полевых условиях. Передали бойцам 210 дронов, 11 машин и 16 квадроциклов. Часть беспилотников безвозмездно переданы хабаровскими предпринимателями, освоившими их выпуск. В преддверии холодов пригодятся 60 генераторов. Кроме того, обеспечили подразделения ВВО 16-ю тоннами консервов и сублимированных продуктов. Честью для меня стала возможность вручить награды военнослужащим за отличия при выполнении боевых задач. Хабаровский край гордится своими защитниками, — сообщил Димтрий Демешин.
Также стоит отметить, что к началу нового учебного года Хабаровский край завершил восстановление школ № 2 и № 5, благодаря чему дети из Дебальцево смогли вернуться к учебе. В этом году в городе также отремонтировали пять участков улично-дорожной сети.
Хабаровский край оказывает шефство городу Дебальцево. В ходе очередного визита Дмитрий Демешин подписал новый договор о сотрудничестве с Сергеем Желновачем, направленный на реализацию дальнейших перспектив развития города.
Кроме того, находясь в командировке в подшефном регионе, Дмитрий Демешин встретился с хабаровскими военными, участвующими в боях с ВСУ, и передал им 210 дронов, 11 автомобилей, 16 квадроциклов и большое количество другой техники и снаряжения. Военные из Хабаровского края также получили от губернатора государственные награды.