Новые льготы вводятся в России для гражданских служащих — участников СВО

Новая льгота для участников специальной военной операции начала действовать в России с 28 сентября. Теперь преимущественное право на единовременную субсидию для приобретения жилья предоставлено гражданским служащим, а также их супругам, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Парламентскую газету».
Ранее правом на единовременную субсидию для приобретения жилья могли воспользоваться госслужащие, отработавшие три года, при условии, что них нет в собственности и соцнайме жилья.
Сейчас преимущественное право на получение субсидии предоставили и служащим, которые были призваны или направлены на военную службу по мобилизации, проходили военную службу в ВС РФ по контракту, находились на военной службе в войсках Росгвардии, в воинских формированиях и органах внешней разведки, ФСБ, госохраны, военной прокуратуры, Следственного комитета, а также на тех, кто заключил контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на ВС РФ, войска Росгвардии, или проходил службу в органах внутренних дел.
Преимущественное право на получение жилищной субсидии распространили также на супругов таких госслужащих, даже если последние погибли или умерли в период участия в СВО.