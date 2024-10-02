Новые льготы вводятся в России для гражданских служащих — участников СВО

Сейчас преимущественное право на получение субсидии предоставили и служащим, которые были призваны или направлены на военную службу по мобилизации, проходили военную службу в ВС РФ по контракту, находились на военной службе в войсках Росгвардии, в воинских формированиях и органах внешней разведки, ФСБ, госохраны, военной прокуратуры, Следственного комитета, а также на тех, кто заключил контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на ВС РФ, войска Росгвардии, или проходил службу в органах внутренних дел.