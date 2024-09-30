Пушилин рассказал о сдаче в плен подкреплений ВСУ в Угледаре

«Подкрепления, которые противник еще успел перебросить из неподготовленных, недавно мобилизованных, которых, мы видим, очень много хватают на улицах на оставшейся части Украины, они преимущественно сдаются в плен», — рассказал глава ДНР.
Пушилин также прокомментировал продолжающиеся бои в Угледаре. Он подчеркнул, что ВС России ежедневно улучшают позиции в черте города.
Глава ДНР подчеркнул, что ВСУ продолжают сопротивление, несмотря на продвижение российских военных. Он также отметил действия 29-й армии ВС России по охвату города.
Ранее председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал о боях в центре Угледара. По его информации, ВС России расширили зону контроля и серую зону в нескольких частях города.