Олбани
+13°
местами туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
СВО
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны сообщило об отражении пяти попыток ВСУ прорваться через границу

Подразделения группировки войск «Север» отразили пять попыток вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться через границу в направлении поселка Новый Путь Глушковского района Курской области, сообщило Минобороны. Также отражены две контратаки в направлении населенных пунктов Плехово и Любимовка.

Источник: РИА "Новости"

«Потери противника составили более 30 человек личного состава убитыми и ранеными, уничтожены три боевые бронированные машины, автомобиль и бронированная ремонтно-эвакуационная машина М-88 американского производства», — сказано в сообщении.

За минувшие сутки в рамках операции по разгрому группировки ВСУ в курском приграничье российская фронтовая авиация и подразделения артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы и техники трех механизированных, танковой, двух десантно-штурмовых бригад украинской армии, а также двух бригад теробороны.

Бои с ВСУ в Курской области продолжаются с 6 августа. В регионе введены режимы контртеррористической операции и ЧС федерального уровня. СКР признал потерпевшими 8 тыс. жителей Курской области. По данным регионального правительства, погибли 56 мирных жителей, пострадали — 278.