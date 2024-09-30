Минобороны сообщило об отражении пяти попыток ВСУ прорваться через границу

За минувшие сутки в рамках операции по разгрому группировки ВСУ в курском приграничье российская фронтовая авиация и подразделения артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы и техники трех механизированных, танковой, двух десантно-штурмовых бригад украинской армии, а также двух бригад теробороны.