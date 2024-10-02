Песков рассказал о намеренной охоте ВСУ на журналистов в зоне СВО

В зоне СВО российские военкоры находятся в условиях высокой опасности и становятся целями преднамеренных атак со стороны ВСУ. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«За многими нашими героическими военкорами ВСУ, судя по всему, гоняются специально», — передает слова Пескова «Известия». Он добавил, что российские военкоры работают в опасных условиях.
Корреспондент «Известий» Денис Кулага, раненый при атаке дрона, стал одной из жертв. Официальный представитель Кремля пожелал ему скорейшего выздоровления и призвал всех журналистов в зоне спецоперации быть предельно осторожными.