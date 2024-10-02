Трентон
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
СВО
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков рассказал о намеренной охоте ВСУ на журналистов в зоне СВО

Военкоры работают в зоне СВО в очень опасных условиях, заявил Песков.

В зоне СВО российские военкоры находятся в условиях высокой опасности и становятся целями преднамеренных атак со стороны ВСУ. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«За многими нашими героическими военкорами ВСУ, судя по всему, гоняются специально», — передает слова Пескова «Известия». Он добавил, что российские военкоры работают в опасных условиях.

Корреспондент «Известий» Денис Кулага, раненый при атаке дрона, стал одной из жертв. Официальный представитель Кремля пожелал ему скорейшего выздоровления и призвал всех журналистов в зоне спецоперации быть предельно осторожными.