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В Генштабе ВСУ заявили о напряженной ситуации на всей линии фронта

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ) остается напряженной на всей линии фронта. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в своем Telegram-канале.

Источник: AP 2023

Согласно его данным, наибольшее количество боестолкновений зафиксировано на дзержинском (торецком), красноармейском (покровском) и лиманском направлениях.

Ранее командир штурмового батальона 5-й отдельной бригады имени первого главы ДНР Александра Захарченко, Герой России, майор Александр Трошин рассказал ТАСС, что темпы продвижения российских сил не дают ВСУ шанса удерживать оборону населенных пунктов на донецком направлении.

Накануне депутат Верховной рады Марьяна Безуглая обвинила главкома украинской армии Александра Сырского в допущенных ошибках при ротации войск, выводе опытных бригад из подконтрольных Киеву районов ДНР. Она считает, что таким образом генерал помогает России.