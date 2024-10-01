Подбитый в зоне СВО танк Leopard доставили на «Уралвагонзавод»

«На “Уралвагонзавод” доставлен немецкий танк Leopard, подбитый нашими доблестными военными в ходе специальной военной операции. В настоящее время вражеская машина поставлена на домкраты. Специалисты концерна приступили к препарированию узлов, систем и агрегатов “Леопарда”. После проведения (патологоанатомических) исследований и анализа результатов будет дана экспертная оценка реального военно-технического уровня различных систем и трофейной машины в целом», — говорится в сообщении в Telegram-канале УВЗ.