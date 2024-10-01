ООН: на Украине пытали более половины опрошенных российских пленных

«Из 205 российских военнопленных, опрошенных с марта 2023 года, 104 представили последовательные и подробные рассказы о пытках или других формах жестокого обращения, что указывает на сохраняющуюся практику. За некоторыми исключениями, такое жестокое обращение имело место на начальном этапе задержания», — сказано в документе.