«Мини-котел, да, действительно. Если они, что называется, сегодня не выведут подразделения, то, думаю, они их могут не вывести от слова совсем У нас продвижение было не только с этой стороны, где идет дорога на Богоявленку, но идет очень серьезное наступление наше идут на стык, потому что там вторая дорога как раз на Украинск. Эти трассы перекрыты, и, по большому счету, у них остается какая-то грунтовая дорога», — рассказал он.
При ухудшении погодных условий ВСУ не смогут эвакуировать даже погибших, отметил советник.
По его словам, сейчас появились данные о планах украинской армии вывести из Угледара 72-ю отдельную бригаду.
«Но политическое решение (Владимира. — Прим. ред.) Зеленского о том, чтобы ее задержать до тех пор, пока он будет на Генассамблее ООН, стало фатальным для этой бригады. Думаю, что после ее вывода останутся очень небоеспособные части и подразделения», — сказал Кимаковский.
«Угледар возвращается в состав ДНР», — подчеркнул чиновник.
На минувшей неделе Кимаковский сообщил, что российские военные взяли гарнизон ВСУ в Угледаре в клещи, охватив населенный пункт с двух сторон. По его словам, ротация украинских боевиков в городе уже практически невозможна, противник сейчас может использовать только второстепенные дороги.
При этом противник пробует вывести из Угледара свои «самые ударные группы», уточнил Кимаковский.