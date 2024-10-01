ВСУ попали мини-котел в Угледаре, сообщил Кимаковский

«Мини-котел, да, действительно. Если они, что называется, сегодня не выведут подразделения, то, думаю, они их могут не вывести от слова совсем У нас продвижение было не только с этой стороны, где идет дорога на Богоявленку, но идет очень серьезное наступление наше идут на стык, потому что там вторая дорога как раз на Украинск. Эти трассы перекрыты, и, по большому счету, у них остается какая-то грунтовая дорога», — рассказал он.