Всего за время боевых действий противник потерял более 19 250 человек.
Российские военные на двух участках в Курской области продвинулись вперед и закрепились, зачистив территорию от противника, сообщил ТАСС заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.
ТАСС собрал основное о ситуации.
Ход операции по уничтожению украинских формирований
Российские военные за сутки отразили две контратаки противника в направлении Плехова.
Они также отразили две попытки ВСУ прорваться через границу в направлении Нового Пути.
Подразделения группировки войск «Север» продолжили ведение наступательных действий и нанесли поражение украинским формированиям в районах населенных пунктов Любимовка, Новый Путь, Николаево-Дарьино и Плехово.
Российские военные поразили скопления живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Богдановка, Гуево, Дарьино, Зеленый Шлях, Любимовка, Малая Локня, Мартыновка, Мирный, Новый Путь, Орловка, Плехово, Правда, Русское Поречное, Толстый Луг, Черкасская Конопелька, Черкасское Поречное и Южный Курской области.
Российская авиация ударила по украинским резервам в Сумской области.
Потери ВСУ
За сутки потери противника составили более 340 человек, пять единиц бронетехники, в том числе два танка и три боевых бронированных машины, а также пять артиллерийских орудий и семь автомобилей. Два военнослужащих ВСУ сдались в плен.
Всего за время боевых действий Киев потерял более 19 250 военнослужащих, 135 танков, 65 боевых машин пехоты, 98 бронетранспортеров, 859 боевых бронированных машин, 569 автомобилей, 155 артиллерийских орудий, 33 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе восемь HIMARS и шесть MLRS производства США, девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 38 станций РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 19 единиц инженерной и другой техники, из них 11 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, а также две бронированные ремонтно-эвакуационные машины.
Заявления Алаудинова
Российские военные на двух участках в Курской области продвинулись вперед и закрепились, зачистив территорию от противника, сообщил ТАСС заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.
Доклад УВКПЧ ООН
Нападение ВСУ на Курскую область нашло отражение в очередном докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), опубликованном в Женеве. Однако управление воздержалось от каких-либо оценок действий украинских властей и военных, ограничившись сухим изложением фактов.