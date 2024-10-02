ВСУ потеряли более 20 человек во время неудачной контратаки в Курской области

«Отражены две контратаки противника в направлении населенного пункта Плехово. В результате ВСУ потеряли до 20 человек убитыми и ранеными», — заявила пресс-служба оборонного ведомства страны. Там же отметили, что помимо живой силы противник также лишился одного автомобиля.