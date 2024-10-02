ВСУ потеряли более 20 человек во время неудачной контратаки в Курской области

Бойцы группировки войск «Север» успешно отразили две контратаки ВСУ в Курской области около села Плехово. Противник потерял до 20 солдат. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Отражены две контратаки противника в направлении населенного пункта Плехово. В результате ВСУ потеряли до 20 человек убитыми и ранеными», — заявила пресс-служба оборонного ведомства страны. Там же отметили, что помимо живой силы противник также лишился одного автомобиля.
Министерство обороны РФ также сообщило о том, что российские военные продолжают проводить наступательные операции и достигли успеха в боевых столкновениях с подразделениями девяти украинских бригад. Столкновения произошли в районах населенных пунктов Любимовка, Новый Путь, Николаево-Дарьино и Плехово.
Бои в Курской области идут с 6 августа после попытки ВСУ вторгнуться в российский регион. В середине сентября началось контрнаступление ВС РФ. Российские войска продолжают вытеснять противника из Курской области.