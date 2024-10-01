Украинские военные считают невозможным удержаться в Угледаре, пишут СМИ

Ранее во вторник председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что российские войска фактически окружили Угледар. По его словам, у ВСУ для отступления из города осталась одна дорога, но и она находится под огневым контролем ВС РФ. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что до освобождения Угледара остались «считанные дни».