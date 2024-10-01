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Украинские военные считают невозможным удержаться в Угледаре, пишут СМИ

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Украинские военнослужащие в Угледаре рассказали, что в городе уже невозможно оставаться, поскольку им больше негде удерживать позиции, а логистика разрушена, сообщает издание New York Times.

Источник: © РИА Новости

Ранее во вторник председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что российские войска фактически окружили Угледар. По его словам, у ВСУ для отступления из города осталась одна дорога, но и она находится под огневым контролем ВС РФ. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что до освобождения Угледара остались «считанные дни».

«Негде удерживать позиции… Логистика нарушена, и оставаться там практически невозможно», — рассказал изданию старший лейтенант 72-й механизированной бригады ВСУ с позывным Док.

New York Times пророчит, что поражение ВСУ в Угледаре будет означать как стратегическую потерю, так и символический удар.

Накануне глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские войска ежедневно улучшают позиции в освобождаемом Угледаре, фиксируется «очень серьезный охват» города. Украинские СМИ также сообщили об очень тяжелой для ВСУ ситуации в Угледаре.