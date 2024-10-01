На Украине заявили о боях в центре Угледара

С начала этого года российское Минобороны сообщало о взятии десятков населенных пунктов в ДНР, крупнейший из которых — Авдеевка. О боях в Угледаре 25 сентября сообщил глава ДНР Денис Пушилин. «Уже в самом Угледаре мы видим боевые действия», — заявил он тогда.