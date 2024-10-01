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Российские военкоры сообщили о взятии Угледара

Российские военкоры сообщили о взятии российскими войсками Угледара. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Российские военнослужащие сфотографировали государственный флаг сразу в нескольких районах населенного пункта, а Вооруженные силы Украины (ВСУ) оставили практически все позиции в пределах Угледара, передает источник.

Сообщается, что на данный момент сопротивление украинских военнослужащих разрозненно, а единственные позиции под контролем ВСУ остались за пределами городской черты.

До этого глава назначенной Киевом военной администрации Вадим Филашкин сообщил в своем Telegram-канале, что бои идут уже в черте города Угледара.

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский отмечал, что до занятия Угледара российскими войсками остались считанные дни. Известно, что на данный момент украинские войска попали в «мини-котел», сообщил Кимаковский.

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