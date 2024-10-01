ВС России атаковали здание в Херсонской области, где шло совещание ВСУ

Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Регион вошел в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и обстреливает населенные пункты. Сейчас под контролем России находится 75% территории Херсонской области. Часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.