ВС России атаковали здание в Херсонской области, где шло совещание ВСУ

По данным ведомства, уничтожено до 60 человек руководящего состава, три микроавтобуса и 12 автомобилей.
Все они присутствовали на совещании в поселке Великая Александровка в Херсонской области. По зданию, где проходила встреча, нанесли удар «Искандером-М».
Также уничтожены три микроавтобуса и 12 легковых автомобилей.
Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Регион вошел в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и обстреливает населенные пункты. Сейчас под контролем России находится 75% территории Херсонской области. Часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.