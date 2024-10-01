Согласно The Telegraph, ситуация в Угледаре, по заявлениям украинских солдат, «мягко говоря, сложная, атака идет с трех сторон». Украинские военные пытаются «выскользнуть» из российского окружения ночью. «В среднем, если 10 человек покидают город группами, то выбирается четыре-шесть», — признался украинский солдат военному блогеру Станиславу Бунятову (Бунятов также является бойцом батальона «Айдар», который признан в России террористической организацией и запрещен. — Прим. ред.).
Днем ранее с украинских позиций был отозван полковник Иван Винник, командир 72-й бригады Украины, которая обороняла Угледар.
Угледар, расположенный на стратегической высоте в Волновахском районе Донбасса, славился как город-крепость: его штурмовали полтора года. Но теперь он падет. Российские военкоры подтвердили факт окружения Угледара: «Командир 72-й бригады вооруженных сил Украины, отвечающий за оборону города, отстранен от должности. Наши войска методично уничтожают огневые точки противника в городе», — сообщил российский телеграм-канал «Два майора», на который подписано почти 1,2 миллиона человек.
Российские официальные лица заявили, что 5000 российских солдат были переброшены в битву за Угледар и что планируется крупное наступление.
Согласно EADaily, утром 1 октября в центральной части города были вывешены российские флаги. Кроме того, стало известно о появлении российских штурмовых групп внутри «Цитадели» — группы высотных зданий в центре города, последнего оплота 72-й бригады ВСУ.
В городе еще сохраняется очаговое сопротивление противника, но организованная оборона практически сломлена. Окончательная зачистка займет еще какое-то время, но это будет лишь продолжение агонии обороняющихся.
Как отмечает The Telegraph, даже украинские и нейтральные источники признают, что город-крепость, скорее всего, падет. В частности, украинский телеграмм-канал Deepstate подтвердил, что Россия отправила «регулярные войска и спецподразделения» в качестве подкрепления в этот район, а агрегатор OSINT заявил, что Украина «пыталась удерживать Угледар дольше, чем это было возможно с оперативной точки зрения».
Украинские аналитики считают, что киевские стратеги не извлекли уроки и не в состоянии адекватно оценивать ситуацию: их стремление к пиар-акциям приводит к большим потерям в ВСУ и утрате стратегических позиций, отмечает EADaily.
Всем понятно, что для защиты Угледара необходимы были резервы, но (главком Александр) Сырский послал их в Курскую область и теперь мы теряем Донбасс. Можно считать это предательством или неадекватностью власти, каждый пусть делает вывод сам.
Освобождение Угледара станет оперативным успехом российских войск и одной из главных побед в кампании 2024 года. Тем не менее, не стоит рассчитывать на обвал фронта противника после потери им Угледара, предупреждает EADaily.