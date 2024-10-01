Сотни украинских солдат оказались «в ловушке» в осажденном Угледаре: пути эвакуации из города к южному краю линии фронта отрезаны, а запасы продовольствия, боеприпасов и топлива на исходе.

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Согласно The Telegraph, ситуация в Угледаре, по заявлениям украинских солдат, «мягко говоря, сложная, атака идет с трех сторон». Украинские военные пытаются «выскользнуть» из российского окружения ночью. «В среднем, если 10 человек покидают город группами, то выбирается четыре-шесть», — признался украинский солдат военному блогеру Станиславу Бунятову (Бунятов также является бойцом батальона «Айдар», который признан в России террористической организацией и запрещен. — Прим. ред.).

Российский телеграм-канал «Воин ДВ» пишет, что украинские военные выходят из города пешком малыми группами, но «доходят далеко не все», поскольку в воздухе уже работают российские дроны.

Днем ранее с украинских позиций был отозван полковник Иван Винник, командир 72-й бригады Украины, которая обороняла Угледар.

Некоторые утверждают, что Винник пользуется большим уважением и ему прочат повышение, другие же убеждены, что его отозвали, чтобы «спасти» до того, как город будет сдан.

Угледар, расположенный на стратегической высоте в Волновахском районе Донбасса, славился как город-крепость: его штурмовали полтора года. Но теперь он падет. Российские военкоры подтвердили факт окружения Угледара: «Командир 72-й бригады вооруженных сил Украины, отвечающий за оборону города, отстранен от должности. Наши войска методично уничтожают огневые точки противника в городе», — сообщил российский телеграм-канал «Два майора», на который подписано почти 1,2 миллиона человек.

Российские официальные лица заявили, что 5000 российских солдат были переброшены в битву за Угледар и что планируется крупное наступление.

Согласно EADaily, утром 1 октября в центральной части города были вывешены российские флаги. Кроме того, стало известно о появлении российских штурмовых групп внутри «Цитадели» — группы высотных зданий в центре города, последнего оплота 72-й бригады ВСУ.

В городе еще сохраняется очаговое сопротивление противника, но организованная оборона практически сломлена. Окончательная зачистка займет еще какое-то время, но это будет лишь продолжение агонии обороняющихся. EADaily со ссылкой на российских морских пехотинцев

Как отмечает The Telegraph, даже украинские и нейтральные источники признают, что город-крепость, скорее всего, падет. В частности, украинский телеграмм-канал Deepstate подтвердил, что Россия отправила «регулярные войска и спецподразделения» в качестве подкрепления в этот район, а агрегатор OSINT заявил, что Украина «пыталась удерживать Угледар дольше, чем это было возможно с оперативной точки зрения».

Украинские военные паблики жалуются, что приказ на отступление «запорожцы» получили только после того, как Владимир Зеленский вернулся из Вашингтона. До этого им было приказано «стоять насмерть», чтобы не подпортить ему имидж за рубежом.

Украинские аналитики считают, что киевские стратеги не извлекли уроки и не в состоянии адекватно оценивать ситуацию: их стремление к пиар-акциям приводит к большим потерям в ВСУ и утрате стратегических позиций, отмечает EADaily.

Всем понятно, что для защиты Угледара необходимы были резервы, но (главком Александр) Сырский послал их в Курскую область и теперь мы теряем Донбасс. Можно считать это предательством или неадекватностью власти, каждый пусть делает вывод сам. телеграм-канал «Резидент»