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Белоусов поздравил российских военных, освобождавших Макеевку в ЛНР

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов направил поздравление соединениям и частям, которые отличились при освобождении населенного пункта Макеевка в ЛНР, сообщается в Telegram-канале оборонного ведомства.

Источник: © РИА Новости

Об освобождении Макеевки Минобороны сообщило 29 сентября.

«Глава военного ведомства поздравил командование и личный состав 3 Висленской Краснознамённой, орденов Суворова и Кутузова второй степени мотострелковой дивизии с освобождением от врага населённого пункта Макеевка Луганской Народной Республики. В ходе проведения специальной военной операции личный состав дивизии выполняет боевые задачи на самых ответственных направлениях, шаг за шагом приближая нашу Победу», — говорится в сообщении.

Белоусов отметил, что российские бойцы уверенно продвигаются вперед на рубцовском направлении, в результате их упорных и самоотверженных действий неонацистские формирования несут существенные потери и отступают дальше на Запад. Россия, по его словам, всегда будет помнить подвиги воинов-висленцев, проливших кровь за родину.

«Благодарю вас за верность Отечеству и присяге. Уверен, что вы продолжите с честью выполнять все поставленные задачи, надежно защищать национальные интересы и обеспечивать безопасность России», — добавляется в телеграмме.