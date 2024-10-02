Белоусов поздравил российских военных, освобождавших Макеевку в ЛНР

Об освобождении Макеевки Минобороны сообщило 29 сентября.
«Глава военного ведомства поздравил командование и личный состав 3 Висленской Краснознамённой, орденов Суворова и Кутузова второй степени мотострелковой дивизии с освобождением от врага населённого пункта Макеевка Луганской Народной Республики. В ходе проведения специальной военной операции личный состав дивизии выполняет боевые задачи на самых ответственных направлениях, шаг за шагом приближая нашу Победу», — говорится в сообщении.
Белоусов отметил, что российские бойцы уверенно продвигаются вперед на рубцовском направлении, в результате их упорных и самоотверженных действий неонацистские формирования несут существенные потери и отступают дальше на Запад. Россия, по его словам, всегда будет помнить подвиги воинов-висленцев, проливших кровь за родину.
«Благодарю вас за верность Отечеству и присяге. Уверен, что вы продолжите с честью выполнять все поставленные задачи, надежно защищать национальные интересы и обеспечивать безопасность России», — добавляется в телеграмме.