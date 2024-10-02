Артиллеристы группировки «Днепр» уничтожили пункт управления ВСУ

Отмечается, что также Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчета 152-мм артиллерийского орудия «Мста-Б» отдельного артиллерийского соединения ВДВ группировки войск «Днепр» при уничтожении артиллерии и замаскированных укрепленных позиций ВСУ на херсонском направлении в зоне проведения специальной военной операции.