Артиллеристы группировки «Днепр» уничтожили пункт управления ВСУ

«Десантники-артиллеристы продолжают выполнять огневые задачи по поражению артиллерийских систем ВСУ, разрушению оборонительных сооружений, подавлению пунктов управления, уничтожению огневых средств, вооружения, военной техники и живой силы противника. Ежедневно артиллерийские расчеты ВДВ ведут контрбатарейную борьбу с подразделениями ВСУ. По данным разведки расчеты 152-мм орудия “Мста-Б” ВДВ уничтожили пункт управления ВСУ», — говорится в сообщении.
Отмечается, что также Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчета 152-мм артиллерийского орудия «Мста-Б» отдельного артиллерийского соединения ВДВ группировки войск «Днепр» при уничтожении артиллерии и замаскированных укрепленных позиций ВСУ на херсонском направлении в зоне проведения специальной военной операции.
«Огонь корректируют с помощью беспилотного летательного аппарата, его же камера фиксирует попадание. Артиллеристы-десантники действуют профессионально, решительно и слаженно, проявляя мужество и отвагу», — отметили там.