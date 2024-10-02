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Артиллеристы группировки «Днепр» уничтожили пункт управления ВСУ

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Артиллеристы Воздушно-десантных войск (ВДВ) из состава группировки «Днепр» уничтожили пункт управления Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Десантники-артиллеристы продолжают выполнять огневые задачи по поражению артиллерийских систем ВСУ, разрушению оборонительных сооружений, подавлению пунктов управления, уничтожению огневых средств, вооружения, военной техники и живой силы противника. Ежедневно артиллерийские расчеты ВДВ ведут контрбатарейную борьбу с подразделениями ВСУ. По данным разведки расчеты 152-мм орудия “Мста-Б” ВДВ уничтожили пункт управления ВСУ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что также Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчета 152-мм артиллерийского орудия «Мста-Б» отдельного артиллерийского соединения ВДВ группировки войск «Днепр» при уничтожении артиллерии и замаскированных укрепленных позиций ВСУ на херсонском направлении в зоне проведения специальной военной операции.

«Огонь корректируют с помощью беспилотного летательного аппарата, его же камера фиксирует попадание. Артиллеристы-десантники действуют профессионально, решительно и слаженно, проявляя мужество и отвагу», — отметили там.