На СВО погиб 33-летний житель Красноуральска

Ранее сообщалось о гибели рядового Дмитрия Воробьева из Старопышминска, который был мобилизован в октябре 2022 года. Ветеран боевых действий на Северном Кавказе пытался оказать помощь раненому сослуживцу, когда его настигла смерть.