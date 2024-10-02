На СВО погиб 33-летний житель Красноуральска

На специальной военной операции погиб 33-летний житель Красноуральска Константин Вишев. Свердловчанина не стало во время исполнения им воинского долга.
— Прощание состоится 2 октября 2024 года в 11:00 у дома по адресу улица Металлургов, 3, — сообщает пресс-служба администрации городского округа Красноуральск. — Выражаем искренние соболезнования родным и близким.
Отпевание погибшего бойца состоится в местной часовне в 11:30.
Ранее сообщалось о гибели рядового Дмитрия Воробьева из Старопышминска, который был мобилизован в октябре 2022 года. Ветеран боевых действий на Северном Кавказе пытался оказать помощь раненому сослуживцу, когда его настигла смерть.