На СВО погиб экс-игрок пермского «Молота» Егор Сорокин

— Привет, друзья. Всем, кто знал Егора Сорокина, хочу сообщить прискорбную новость: мой хороший друг погиб в зоне боевых действий. Никаких обстоятельств произошедшего пока не известно. Дата, время и место проведения похорон будут известны в понедельник, 7 октября. У Егора Сорокина осталось маленькая дочка. В связи с этим мы организовали сбор средств в поддержку его близких в это тяжелое для них время.