На СВО погиб экс-игрок пермского «Молота» Егор Сорокин

«Дай бог мужества семье! Скорбим вместе с вами!», «Наш Герой. Гордимся тобой!», «Примите соболезнования. Светлая память Егору», — пишут пермяки, знавшие экс-защитника пермского ХК «Молот» Егора Сорокина.
27-летний игрок погиб на СВО. Об этом сообщается на официальной странице ВКонтакте «Хоккейный клуб “Молот”.
— В зоне проведения СВО погиб воспитанник пермской школы хоккея, экс-защитник «Молота» — Егор Сорокин. Клуб выражает глубокие соболезнования родным и близким Егора, — говорится в посте на странице клуба.
Егор Сорокин является воспитанником пермского хоккея. В сезоне 2018 — 2019 годов он защищал цвета «Молота-Прикамье», потом играл в ЦСК ВВС, а затем вернулся в родной пермский клуб. В мае 2021 года экс-защитник Егор Сорокин вновь покинул «Молот», тогда его очень тепло проводили: «Благодарим Егора за труд, профессионализм и игру в составе нашей команды! Желаем больших успехов в профессиональной карьере!».
О гибели пермского хоккеиста на СВО сообщили и друзья спортсмена, они сейчас проводят сбор в поддержку его семьи.
— Привет, друзья. Всем, кто знал Егора Сорокина, хочу сообщить прискорбную новость: мой хороший друг погиб в зоне боевых действий. Никаких обстоятельств произошедшего пока не известно. Дата, время и место проведения похорон будут известны в понедельник, 7 октября. У Егора Сорокина осталось маленькая дочка. В связи с этим мы организовали сбор средств в поддержку его близких в это тяжелое для них время.
Выражаем соболезнование родным и близким.