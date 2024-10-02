ВС РФ ударили по терминалу и парому с военным грузом в Одесской области

«Населенный пункт Орловка в 2.40 и в 3.00 (совпадает с мск. — “Газета.Ru”) получил удары БПЛА “Герань” в припортовую зону, где находится паромный терминал “Орловка”. Со стороны Румынии уже некоторое время паромами завозится военная техника, БК и ГСМ на территорию Украины и складируется в порту», — поделился Лебедев.