Участникам СВО из Башкирии доставили 30 кубов леса и стройматериалы.

Архангельский район Башкирии отправил в зону специальной военной операции 31-й гуманитарный конвой. Обоз на днях благополучно добрался до военнослужащих и вернулся домой. Об этом в своём telegram-канале сообщил глава администрации муниципалитета Айрат Саитгалин, возглавлявший гуманитарную миссию.
Жители Архангельского района, выполняющие боевые задачи, получили 30 кубов леса, генераторы, рации, портативные аккумуляторы, верёвочные шторы и маскировочные сети, стройматериалы, эвакуационные тележки, медикаменты для медроты, а также личные посылки от родных и близких.
«Это лишь малая часть из списка, который был сформирован по запросу бойцов. Всё вышеперечисленное имеет огромное значение для обеспечения комфортных условий службы и повышения боеспособности. Бойцы передают каждому огромное спасибо за заботу и внимание».
Ранее из Башкирии по поручению Главы республики на передовую прибыл 135-й гумконвой. Участники спецоперации получили большую партию дронов-камикадзе, производимых в республике.