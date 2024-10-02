Воронежцам рассказали, где были сбиты БПЛА в ночь на 2 октября

В ночь на среду, 2 октября, дежурные средства ПВО уничтожили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над соседней Белгородской областью. Об этом говорится в утренней сводке Министерства обороны России. В Воронежской области минувшей ночью опасность атаки беспилотников не объявлялась.
Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, ВСУ нанесли удар с помощью FPV-дрона по селу Тишанка в Волоконовском районе. Ранены два мирных жителя. Мужчина с осколочными ранениями спины и женщина с осколочными ранениями лица и ног отправлены в районную больницу.
— В селе в одном социальном объекте повреждены остекление, входная группа и кровля. Информация о последствиях уточняется. Администрация проведет обход в светлое время суток, — рассказал Вячеслав Гладков.
В ночь на 29 сентября в Воронежской области силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы подавили и уничтожили 17 БПЛА самолетного типа. На Московском проспекте беспилотник попал в многоэтажку, начался пожар. Обошлось без пострадавших.