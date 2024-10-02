Воронежцам рассказали, где были сбиты БПЛА в ночь на 2 октября

Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, ВСУ нанесли удар с помощью FPV-дрона по селу Тишанка в Волоконовском районе. Ранены два мирных жителя. Мужчина с осколочными ранениями спины и женщина с осколочными ранениями лица и ног отправлены в районную больницу.