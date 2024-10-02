Участник СВО из Башкирии сбил дрон ВСУ и спас товарищей

Командир пишет, что башкирский воин своими решительными действиями спас жизни раненым сослуживцам и военнослужащим группы эвакуации. А. С. продолжает выполнять свой воинский долг. В составе эвакуационной группы он доставляет подразделениям на передний край боеприпасы, питьевую воду и продукты питания.



«Получая такие письма, испытываешь гордость за наших ребят. От имени всех янаульцев благодарю вас за храбрость и отвагу, за верность и служение Родине, за сохранение мира и спокойствия на родной земле», — написал Салават Гильмиев в своём telegram-канале.