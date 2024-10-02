Рогов рассказал о ситуации в Угледаре

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт — РИА Новости. Российская армия взяла под контроль значительно больше половины территории города Угледар в ДНР, ВСУ оттягивают свои силы к северным окраинам, где продолжаются бои, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.