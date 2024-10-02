Рогов рассказал о ситуации в Угледаре

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт — РИА Новости. Российская армия взяла под контроль значительно больше половины территории города Угледар в ДНР, ВСУ оттягивают свои силы к северным окраинам, где продолжаются бои, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Накануне советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что до освобождения Угледара остались «считанные дни», противник в городе «находится в очень серьезном окружении».
«Уже значительно больше половины Угледара находится под контролем русской армии. Бои продолжаются на севере города, противник оттягивает свои силы к северным окраинам», — сказал Рогов.
По его словам, российская армия полностью контролирует западную, южную и восточную части, а также практически весь центр города.
«В разных частях города, включая здание администрации, подняты российские триколоры», — добавил Рогов.